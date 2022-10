Oulun taidemuseossa avautuvassa näyttelyssä pääsee tutustumaan taiteilijoiden näkemyksiin tanssista, liikkeestä ja kehollisuudesta 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2022 -näyttelyssä on mukana teoksia lähes 60 taiteilijalta. Näyttelyn pääpaino on suomalaistaiteilijoiden töissä, mutta mukana on myös muutamia kansainvälisiä suuria nimiä, kuten Auguste Rodin ja Edgar Degas.

Näyttely on avoinna 15.1.2023 saakka.

