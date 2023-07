Koti ja mökki samassa

Muhoksen Leppiniemessä yhdistyvät arvokkaat rakennukset ja upea jokirantamaisema. Jere ja Emma Pikkuaho haaveilivat pitkään omakotitalosta. Vuosi sitten unelma viimein toteutui, kun he muuttivat Muhoksen Leppiniemessä sijaitsevaan Aarne Ervin suunnittelemaan taloon.

Kokonaisuudessa yhdistyvät koti ja mökki. Jokirannasta löytyy myös sauna, joka on tarkoitus muuttaa takaisin puukäyttöiseksi.

Pariskunnan lempipaikka on terassi, jolle paistaa koko päivän aurinko. Lasituksen edessä on humala, joka antaa mukavasti näkösuojaa. Katossa on lämpölamput ja lattiarajassa kulkee taimikouru.

Projekteja vanhassa talossa piisaa. Tulevina vuosina edessä on ainakin keittiön remontoiminen enemmän talon alkuperäistä tyyliä vastaavaksi. Myös yläkerrassa on mahdollisuuksia muuttaa huonejärjestystä niin, että sinne saadaan huoneita lapsille. Nyt siellä on pieni makuuhuone ja ullakko.

