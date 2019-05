Kaupunginjohtaja Laajala: Myönteistä, että investointi toteutuu ja erittäin ikävää, että tulee irtisanomisia – vakava asia Oululle ja alueelle

Stora Enso kertoi tiistaina aamulla, että se irtisanoo Oulun tehtaaltaan 365 henkilöä. Samalla yhtiö kertoi investointipäätöksestä, jonka suuruus on 350 miljoonaa euroa. Päätöksen myötä Oulun paperitehdas muutetaan pakkauskartonkitehtaaksi.

– Iso investointi ja merkityksellinen. Tuotannon muuttamisella saadaan tuotanto ja tehdas säilymään Oulussa. Uskon - ja kaupungillakin on sellainen näkemys - että tämä oli kaikesta huolimatta tarpeellinen investointi, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kommentoi Kalevalle.

Ratkaisulla on varjopuolensa.

– Se on erittäin ikävä ja harmittava puoli ja henkilökunnan kannalta ikävä asia, että tulee irtisanomisia ja ihmisiä jää työttömäksi, Laajala kommentoi.

Lue myös: Stora Enson työntekijät kuulivat aamulla irtisanomispäätöksestä – "Tunnelma oli erittäin hiljainen ja apea"

Hän sanoo, että kyse on vakavasta asiasta sekä Oululle että koko alueen taloudelle.

Laajala kertoo, että yhtiön, te-toimiston, ely-keskuksen, Business Oulun ja kaupungin kesken on pohdittu, millä tavalla käynnistetään työllistymistä ja uudelleenkoulutusta koskevia palveluita. Laajalan mukaan päätoimija asiassa on te-toimisto.



– Teemme asiassa yhteistyötä. Tarkoitus on tiedottaa asiasta heti, kun se on mahdollista.

Kaupunginjohtaja uskoo, että työttömäksi jääneiden työllistämiseen on mahdollisuuksia.

– Meillä oli Oulussa huhtikuussa yli 3000 työpaikkaa auki. Tietyistä osaajista on jo pula.