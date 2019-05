Stora Enson työntekijät kuulivat aamulla irtisanomispäätöksestä – ”Tunnelma oli erittäin hiljainen ja apea”

Saako normi työntekijä mitään potkujen jälkeen? Saa, ite sain mahollisuuven päivittää ohjatusti ceeveen.

Ei ollut työnseisauksia/tukilakkoja minun potkuista. Ei tullut apuun pisnesoulu. Ei tullu tukipakettia. Ja sen ceeveen osaan päivittää oikein hyvin itse.

Normi, yksittäinen ja irtisanottu työläinen on paljo huonommassa tilanteessa kuin nämä massairtisanottavat.

Tämä on sitä eriarvoistavaa politiikkaa, mitä vihervasurit/demrivetoinen aayyliike harrastaa. Kaikki muu on hurskastelua.