Ely-keskus ja te-toimisto tarjoavat tukitoimia Stora Ensolta irtisanottaville – "Voimme vastata työnhakijoiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin tarvittaessa nopeasti"

Nämä potkujen saajatkin on saatu nykyisin eriarvoistettua. Toista vaan puhutaan joka on täyttä puppua, että eriarvoisuutta on maasta vähennetty tai poistettu. ''Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja te-toimisto kertoavat tarjoavansa tukitoimia irtisanottujen uudelleen työllistymiseksi ja aluekehitysvaikutusten lieventämiseksi'' Jos saat potkut pienestä autokorjaamosta, kaupasta yms. sellaisesta työpaikasta tuleeko ELY ja TE-keskus apuun??? No ei tyle, vaan saat kyllä itse nuolla kipeät.