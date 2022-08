Tuirassa tulvi S-marketin tuntumassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Alkuillasta Oulun päälle tullut tunteja jatkunut ukkosmyrsky rajuine sateineen on aiheuttanut paikallista tulvimista eri puolilla Oulua.

Oulun alueella riehuva ukkonen iski jatkuvasti salamoita. Kuva: inka

Kalevan silminnäkijöiltä saamien tietojen ja kuvien perusteella ainakin pohjoisessa alikulussa, Miljoonamontun alueella, Tuirassa, Kaukovainiolla ja Talvikankaalla sadevesi lainehti kaduilla ja aiheutti ongelmia liikenteelle. Vettä pääsi myös useiden rakennusten kellareihin eri puolilla.

Ilmatieteen laitos kertoi myöhään illalla, että kyse on poikkeuksellisen rajusta ja intensiivisestä rajuilmasta. Salamointi on ollut paikallisesti koko kesän voimakkainta.

Tieliikennekeskus ilmoitti kello 19.20 aikaan, että Tulliväylällä kulku keskustan suunnasta Kuusamontielle on suljettu liikenteeltä toistaiseksi veden takia. Tilanne jatkui kello 22 aikaan yhä.

Pelastuslaitos on saanut useita vahingontorjuntatehtäviä pitkin iltaa myrskyn kestäessä.

Osa autoilijoista puski eteenpäin tulvavedessä Tuirassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Päivystävä palomestari Antti-Juhani Ervasti kertoi kello 19.30 aikaan, että useissa kaupungin alikuluissa lainehti sadevettä ja autoja oli jumissa, muun muassa Joutsentiellä.

Lukijan kuvaa Kaukovainiolta. Kuva: Edit Riekki

Kello 21 jälkeen Ervasti kertoi, että tehtäviä riitti yhä veden löydettyä tiensä useiden rakennusten kellareihin ja joihinkin Oulun parkkitaloista.

– Meillä on nyt kymmenen yksikköä töissä eri kohteissa, palomestari kertoi.

Yksi myrskyn alussa kärsineistä rakennuksista oli Ervastin mukaan Tuirassa Valtatiellä, jossa vesi lainehti S-Marketin kohdalla tiellä.

Haukiputaalla salamanisku sytytti yksityisen kiinteistön roskiksen ja aitaa tuleen Asemakyläntiellä, mutta Ervastin mukaan palo saatiin nopeasti sammutettua eikä suurta vahinkoa syntynyt.

Ukkonen hellittää ennusteen mukaan Oulun seudulla vasta myöhemmin illalla ehkä kello 21 aikaan, kertoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen.

Jytinä ja sade jatkuivat kuitenkin yhä kello 22:n aikoihin.

Oulun päällä on ukkos- ja saderintama, joka yltää Liminganlahdelta melkein Pudasjärvelle asti. Rintama liikkuu Oulun yli koilliseen. Sen mentyä ohi sateessa voi tulla taukoa, Tuovinen kertoi puoli yhdeksän aikaan. Raahesta on kuitenkin tulossa seuraava ukkosrintama.

Tiistai-iltana Oulussa pystyi melomaan melkein missä vain. Kuva Talvikankaalta. Kuva: 3552252

Tutkamittauksen perusteella Oulussa on tullut arviolta yli 20 millimetriä sadetta tunnissa, joka riittää Tuovisen mukaan nostamaan tulvia kaupunkialueella. Tuovisen mukaan sadetta voi tulla ainakin saman verran vielä lisää.

– Tilanne näyttää aika huolestuttavalta.

Kalajoelta Ranualle ulottuvalla alueella on illan aikana havaittu toistatuhatta salamaa. Kaikkein rajuinta ukkonen on ollut Siikajoella, missä salamoiden intensiteetti on ollut poikkeuksellisen suurta. Myös Oulussa salamoita on ollut merkittäviä määriä.

– Tämä on kesän kovin ukkosmyrsky Oulussa, Tuovinen sanoo.

Yötä kohti sää on poutaantumassa, mutta:

– Keskiviikkoillalle Oulun seudulle voi hyvin olla tulossa samantyyppistä ja pidempäänkin kestävää ukkosta. Siinä eturintamassa on voimakasta salamointia ja rankkasadetta, joka sitten tasaantuu, Tuovinen kertoo.

16.8. kello 19.38: Uutisen tietoja päivitetty pelastuslaitoksen tiedoilla.

Kello 20.20 ja 20.53 päivitetty Ilmatieteen laitoksen tiedoilla.

Kello 21.24 päivitetty tilannetietoja.