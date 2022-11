Pirkko ja Olavi Perälän koti Oulun Pateniemessä on täynnä perheen vanhoja muistoja, kirpputorilöytöjä ja omintakeisia tuunailuja 40 vuoden ajalta.

Koti on sisustettu runsaalla otteella ja aikaa myöten myös omalla painollaan. Keräily on molempien harrastus. Uusia löytöjä Perälät tekevät kirpputoreilta. Hyvä löytö on nostalginen, edullinen ja silmää miellyttävä.

Oma koti on Perälöille tärkeä.

– Pitää seiniä silitellä, että tämä on minun oma koti, jota rakastan yli kaiken, sanoo Pirkko Perälä.

Lue myös tilaajajuttu:

Runsaasti rönsyilevä omakotitalo Oulussa kätkee sisäänsä 40 vuoden ajalta perheen muistoja, kirpputorilöytöjä ja vinkeitä tuunailuja