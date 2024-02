Hon Vun ja Juhani Mattilan kivitalokoti sijaitsee Pateniemessä meren rannalla. Ikkunoista avautuu näkymä ulapalle.

Vaikka asunto on korkea, avara ja näyttävä, on se silti myös toimiva. Kaappitilaa on paljon ja arkieteinen pitää kodin sisääntulon siistinä.

Pariskunnan viehtymys siniseen näkyy sisustuksessa leivinuunin väritystä myöten. Sinisävyisiä ovat myös portaikon seinillä olevat maailmankartta sekä KaikuArtin teos. Varsinainen katseenvangitsija on asunnon kahden kerroksen korkuinen aaltopuinen seinä.

