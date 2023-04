Henkilöauton kuljettaja kuoli nokkakolarissa Kärsämäellä lauantaina aamupäivällä, kerrotaan Oulun poliisilaitoksen tiedotteessa.

Henkilöauto ja raskas ajoneuvo törmäsivät Pyrrönperäntien läheisyydessä hieman ennen kello 11. Onnettomuuspaikka on noin viisi kilometriä Kärsämäen pohjoispuolella.

Onnettomuuden vuoksi nelostie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on kiertotie. Henkilöautoliikenne ohjataan Haapaveden ja Leskelän kautta. Raskaan liikenteen kiertotie on valtatien 28 ja kantatien 88 kautta.

Juttua päivitetty kello 12.17 ja 13.52.