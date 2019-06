Vihreiden oululainen kansanedustaja Pitko: ”Ohjelma parantaa suomalaisten arkea” – eri mieltä turvapaikkapolitiikan vaikutuksista kuin keskustan Kärnä

Vihreiden ensimmäisen kauden oululaiskansanedustaja Jenni Pitko sanoo olevansa erittäin tyytyväinen maanantaina esiteltyyn neuvottelutulokseen hallitusohjelmaksi.

– Tämä on selkeästi sellainen ohjelma, joka parantaa suomalaisten arkea ja lisää toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tämä on selvästi muutos parempaan, ja uskon, että ihmiset tulevat sen arjessaan huomaamaan. Muutosta on selvästi toivottu. Tämä on sellainen ohjelma, jolla se muutos tapahtuu, Pitko sanoo Kalevalle.

Pitkon mielestä ohjelma on hyvä myös Pohjois-Suomen kannalta.

– Hallitusohjelmassa infrastruktuurin parantaminen, raiteiden ja kulkuyhteyksien parantaminen, on oleellisessa osassa. Mikäpä sen tärkeämpää meille pohjoisessa kuin se, että kulkuyhteydet ovat kunnossa.



– Pohjoiselle on upea voitto, että saamme ratayhteyden Ruotsiin, kun Laurila–Haaparanta -väli sähköistetään nopealla aikataululla.

Pitko iloitsee myös panostuksista esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen ja uuteen teknologiaan. Hän uskoo niiden tuovan positiivista virettä pohjoiseenkin.

Vihreille tärkeät ympäristökysymykset on Pitkon mielestä saatu hyvin mukaan hallitusohjelmaan.

– Luonnon monimuotoisuuteen tehdään ennätyssuuret panostukset. Myös kaivoslain uudistaminen heijastelee varmasti positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen, matkailuun ja pohjoisen ihmisten elinolosuhteisiin.

Hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikka on kirvoittanut jo kovaa kritiikkiä perussuomalaisilta. Keskustan riveistä taas lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä kirjoitti maanantaina Twitterissä, että turvapaikkapolitiikka kiristyy. Pitkon mukaan näin ei käy.

– Ei missään nimessä kiristä, sitä se ei todellakaan tee. Hallitusohjelmassa ollaan helpottamassa perheenyhdistämistä ja monia kirityksiä, mitä viime kaudella tehtiin, ollaan purkamassa.

Pitko on iloinen esimerkiksi siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeusapu ollaan palauttamassa.

– Se on merkittävä asia oikeusvaltion näkökulmasta.

Hallitukseen tulee 19 ministeriä, joista vihreät saa kolme: ulkoministerin, sisäasiainministerin sekä ympäristö- ja ilmastoministerin salkut.

– Minun mielestäni nämä salkut ovat aivan mahtavat. Olen todella positiivisesti yllättynyt, että saimme kolme näin kovaa salkkua.

Vihreiden ministerinimet selviävät tiistaina illalla eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokouksessa.

Hallitusohjelma on neuvoteltu viiden puolueen kesken. Hallitukseen ovat tulossa SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.