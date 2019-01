SDP:n Antti Lindtman haluaa eduskuntaryhmät koolle Oulun seksuaalirikosepäilyjen vuoksi – vaatii toimia vielä tämän vaalikauden aikana

Miten on mahdollista, että näitä rikollisia oli vielä jäljellä sen jälkeen kun ensimmäinen sarjarikosten aalto Oulussa paljastui? Onko poliisi jotenkin menettänyt kykynsä ottaa rikolliset kiinni vai lähteekö tämä sieltä, että Rajavartiolaitos on epäonnistunut työssään kun rikolliset ovat päässeet maahamme ensinnäkään? Ja miten voi olla mahdollista, että Oulun toisen rikosaallon jälkeen paljastui lisää vielä Helsingissä? Kuinka ihmeen paljon niitä rikollisia täällä oikein on ja miten he ovat maahamme päässeet? Nyt tarvitsemme vastauksia niiltä poliitikoilta jotka ovat olleet tekemässä päätöksiä jotka ovat johtaneet siihen, että maahamme on päässyt rikollisia.