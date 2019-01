Poliisi epäilee kolmea ulkomaalaismiestä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista – kiinniotot tehty Helsingissä

Vihaksihan tuo pistää, se ollee normaali reaktio. Tolkun ihmiset tiesivät että näin tulee käymään täysin holtittoman maahanmuuttopolitiikan seurauksena. Vastustajat ja parannusten ehdottajat - jopa jo sovittujen asioiden toteuttamista vaativat - leimattiin ulkomaalaisvastaisiksi ja rasisteiksi.

On uskomatonta että maamme päättävillä paikoilla istuu ihmisiä, jotka ovat näin sinisilmäisiä, tai heidän ideologiansa on niin vahva että he eivät mitenkään pysty näkemään tosiasioita, tai syy-seuraussuhteita, jotka maalaisjärjellä varustettu ihminen näkee heti.

Vastuullisten poliitikkojen pöyristyminen on turhaa ja aiheuttaa lähinnä ärtymystä ja myötähäpeää. Vain teot merkitsevät. Niitä ei ole tehty.