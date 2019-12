Katri Kulmuni nousee valtiovarainministeriksi – "Haluamme saada pääministeri- ja valtiovarainministeri-akselin toimimaan"

Keskustan puoluehallitus ja eduskuntaryhmä esittävät, että Katri Kulmuni ja Mika Lintilä vaihtavat ministerisalkkuja. Tämä tarkoittaisi sitä, että Kulmuni nimitetään Sanna Marinin hallituksessa valtiovarainministeriksi ja Lintilä elinkeinoministeriksi.

Kulmunin nousua valtiovarainministeriksi on ennakoitu siitä lähtien, kun hänet valittiin keskustan puheenjohtajaksi viime kesänä. Keskusta tiedotti ministerivalinnoistaan maanantaiaamuna.

– Haluamme saada pääministeri- ja valtiovarainministeri-akselin toimimaan. Se on pohja tälle uuden sukupolven punamullalle, Kulmuni sanoi kokouksen päätteeksi.

Lue myös: Analyysi: Kulmunille vihdoin hallituksen kakkosnyrkki – nyt on uuden sukupolven punamullalla näytön paikka

Muiden keskustan ministerien salkut puolue haluaa pitää ennallaan. Antti Kaikkonen jatkaisi puolustusministerinä, Jari Leppä maa- ja metsätalousministerinä ja Hanna Kosonen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon äitiysloman sijaisuuden ajan.

Kulmunin mukaan ei ole helppo paikka olla valtiovarainministerinä tilanteessa, jossa keskustan kannatus on parhaillaan alhaalla. Hänen mukaansa keskeistä Suomen ja keskustan menestyksen kannalta on kuitenkin se, että hallitusyhteistyössä onnistutaan.



Kulmuni lisäksi sanoi, ettei ajatellut salkunvaihdoksen hänen ja Lintilän välillä tulevan näin pian.



– Emme tienneet, että koko valtioneuvosto vaihtuu. Kun tällainen iso muutos tapahtuu, on tärkeää, että hallituksen voimakaksikko toimii. Se on punamultahallituksen pohja, hän sanoi.



Kulmunin mukaan keskustan ministeriehdokasvalinnat ovat syntyneet puheenjohtajan eli hänen esityksestään. Hän ei suoraan vastannut kysymykseen, mikä muuttuu kun valtiovarainministeri vaihtuu. Kulmunin mukaan hän ja Lintilä ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja "puhelimet ovat pirisseet".



– Teemme keskustalaista politiikkaa sen puolesta, että suomalaiset työllistyvät ja että Suomi on hyvä paikka yrittäjille ja yrityksille, hän sanoi.

Uuden hallituksen rakentaminen jatkuu maanantaina. Uutta – tai uusvanhaa – hallitusta ovat muodostamassa samat viisi puoluetta, jotka olivat mukana Antti Rinteen hallituksessa. Puolueet ovat myös sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä täsmälleen samalla hallitusohjelmalla.

Sirpa Paatero palaa ministeriksi



SDP päätti ministeriehdokkaistaan sunnuntai-iltana. Puolueen ehdokas pääministeriksi on liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, joka päihitti eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin niukasti äänin 32–29. Rinne arvioi eilen, että eduskunta pääsee äänestämään pääministeristä tiistaina.

SDP:n esitys työministeriksi on Tuula Haatainen, eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi Tytti Tuppurainen, liikenne- ja viestintäministeriksi Timo Harakka ja kuntaministeriksi Sirpa Paatero. Krista Kiuru jatkaisi perhe- ja peruspalveluministerinä ja Ville Skinnari ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministerinä.

Antti Rinnettä puolue ehdottaa eduskunnan varapuhemieheksi, kun Haatainen siirtyisi pois pestistä ministeriksi. Haatainen ottaisi työministerin paikan Harakalta, joka ei kuitenkaan siis jäisi vaille ministerin paikkaa vaan siirtyisi Marinilta vapaaksi jäävään liikenne- ja viestintäministerin pestiin.

Kulmuni sanoo, että keskusta tukee Antti Rinnettä (sd.) eduskunnan varapuheenmieheksi.

Paatero erosi kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta Posti-kohun vuoksi. Nyt ehdotuksessa vastuu omistajaohjauksesta siirtyisi toiseen ministerinsalkkuun oululaiselle Tytti Tuppuraiselle. Paateron uuteen salkkuun jäisivät kuntien asiat.

RKP mukana hallituksessa

RKP vahvisti maanantaiaamuna, että puolue lähtee mukaan uuteen hallitukseen ja puolueen ministerisalkut pysyvät ennallaan.

RKP:n ministerit ovat puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan RKP:n puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat sopineet asiasta sähköpostitse.

RKP:n lisäksi vihreiden ja vasemmistoliiton on määrä päättää maanantaina, lähtevätkö ne mukaan tulevaan hallitukseen. Vihreät ja vasemmistoliitto pitävät kokouksensa iltapäivällä.

Keskusta ja SDP päättivät hallitukseen lähtemisestä jo sunnuntai-iltana.

Juttua päivitetty 9.12. kello 8.24 tiedolla siitä, että RKP lähtee mukaan hallitukseen.

Juttua päivitetty 9.12. kello 9.15 keskustan ministeriehdokkailla.

Lisätty Katri Kulmunin kommentteja 9.12. kello 9.39.