SDP:n yllätysveto: Eronnut Sirpa Paatero palaa kuntaministeriksi – omistajaohjaus siirtyy Tytti Tuppuraiselle, Antti Rinteestä varapuhemies

SDP on valinnut uuden hallituksen ministeriehdokkaansa. Pääministeriehdokas on Sanna Marin, joka on aiemmin toiminut liikenne- ja viestintäministerinä.

SDP:n puoluevaltuusto valitsi Marinin puolueen pääministeriehdokkaaksi äänin 32–29. Vastaehdokkaana oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Uudeksi liikenne- ja viestintäministeriksi siirtyy tähän asti työministerinä toiminut Timo Harakka.

Kunta- ja omistajaohjausministerin tehtävästä vastikään Posti-kriisin vuoksi eronnut Sirpa Paatero palaa yllättäen takaisin kuntaministeriksi. Omistajaohjausasiat siirtyvät eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle.



Sanna Marinin mukaan Tuppuraisen eurooppaministerin salkku kevenee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden jälkeen, joten siksi omistajaohjausasiat sopivat sinne tässä tilanteessa.

Sirpa Paatero palaa kuntaministeriksi. Omistajaohjausasiat siirtyvät Tytti Tuppuraiselle. KUVA: Emilia Kangasluoma

Tuleva pääministeri Marin sanoi olevansa vakuuttunut, että Sipa Paatero pystyy hoitamaan menestyksellä kuntaministerin tehtävää. Marinin mukaan Paatero ei missään vaiheessa ole menettänyt eduskuntaryhmän tai puoluejohdon luottamusta.

– Olen todella iloinen, että Sirpa on valmis tulemaan tähän tehtävään, Marin totesi.

Paatero on tällä hetkellä sairauslomalla.

Eronnut pääministeri Antti Rinne ei jatka hallituksessa ministerinä. Hän siirtyy eduskunnan varapuhemieheksi.

– Tämä on meidän puolueemme esitys ja luotan siihen, että kaikki muut ryhmät kunnioittavat sitä, Marin kommentoi.

SDP:n nykyinen varapuhemies Tuula Haatainen siirtyy työministeriksi.

Ville Skinnari jatkaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä. Perhe- ja peruspalveluministerinä jatkaa Krista Kiuru.

– Tämä on kokonaisuus ja tällä kokonaisuudella menemme eteenpäin, Marin totesi valintojen jälkeen.

Uudessa hallituksessa jatkavat samat puolueet kuin edellisessäkin: SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Uusi hallitus on määrä nimittää tiistaina. Tuleva hallitus jatkaa Rinteen hallituksen ohjelmalla.

Hallituskriisiä ja uuden hallituksen muodostamista koskevat uutiset löydät täältä.