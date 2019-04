Sipilän esiintyminen vaalipaneelissa puri yleisön edustajiin – "Antti Rinne esiintyi paneelissa kuin herrasmies"

Helposti huijattavia nuoria. Kuten jotkut vanhemmatkin. Työpaikat ovat vähentyneet, sen kertoo jo se fakta, että työttömyystuet ja toimeentulotuki on kasvanut. Aktiivimallin myötä päivän kurssilla olleet tai nollatuntisopimuksella olevat Sipilän hallitus on merkinnyt "työllistetyiksi". Minulla on usko ihmisten älykkyyteen mennyt, kun tälläkin palstalla ihmiset toistavat selviä valheita.