Sipilä syytti turvapaikkakeskustelussa Halla-ahoa ja Väyrystä vallanhimosta: ”Iljettävää flirttailua” – Väyrynen vastuutti perussuomalaisia

Kalevan ja Ylen järjestämässä vaalitentissä tunnelma kuumeni Oulun seksuaalirikoksista ja turvapaikanhakijoista keskusteltaessa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, ettei ole yllättynyt, että Oulun seksuaalirikoksista epäiltynä on turvapaikanhakijoita.

– Ilmiö on tuttu Euroopasta koko siltä ajalta, kun tämänkaltaista maahanmuuttoa on laajassa mitassa ollut. Tämä ilmiö on todettavissa käymällä viikonloppuna melkein minkä tahansa suuren kaupungin kauppakeskuksessa.

Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen syytti Suomen tilanteesta ja turvapaikanhakijoiden runsaasta määrästä kaikkia puolueita, myös perussuomalaisia, joka oli hallitusvastuussa silloin, kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen kaikkein eniten.

Väyrynen sanoi, ettei ole yllättynyt siitä, että seksuaalirikoksista on epäiltynä turvapaikanhakijoita.

– Tämä oli selvää, että kun 2015 maahan päästettiin yli 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka olivat pääosin nuoria miehiä, joista tiedettiin, että he eivät tule turvapaikkaa saamaan. Tästä päätöksestä kaikki muut puolueet paitsi tähtiliike ovat täydessä vastuussa, perussuomalaisia myöten, Väyrynen sanoi.

Väyrynen sanoi esittäneensä muun muassa pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) rajatarkastuksien palauttamista Ruotsin-rajalle. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus ei näin tehnyt.

– Meillä olisi ollut mahdollisuus käännyttää rajalta Ruotsin kautta Suomeen pyrkineet, Väyrynen julisti.

Keskustajohtaja Sipilä totesi, että kukaan ei hyväksy seksuaalirikoksia.

– Kukaan ei sellaisia rikoksentekijöitä tänne halua. Sellaiset, jotka tekevät rikoksen, tuomitaan ja pannaan maasta ulos niin pian kuin mahdollista.

Sipilä myös vakuutti, että hallitus teki kaikkensa, että tilanne vuoden 2015 tilanne saatiin hallintaan.

– Teimme kaikkemme, että saimme homman kuriin niin pian kuin mahdollista ja me saimme. Tällä hetkellä meille tulee ihan normaali määrä eli noin 3000 turvapaikanhakijaa vuodessa.

Sipilä paheksui voimakkaasti sitä, että jotkut poliitikot käyttävät seksuaalirikostilannetta hyväkseen hakeakseen itselleen valtaa.

– Minut on yllättänyt se, että näin hirvittävillä asioilla, kuolemalla ja raiskausrikoksilla, flirttaillaan ja haetaan valtaa. Se on iljettävää tässä politiikassa.

Ensin Sipilä jätti kuulijoiden tulkittavaksi keneen tai keihin hän viittasi.

– Kuulijat voivat itse sen päätellä. Somessa ei tarvitse kauan liikkua.

Pienen maanittelun jälkeen Sipilä suostui toteamaan, että hän viittasi flirttailupuheilla muun muassa Jussi Halla-ahoon ja Paavo Väyryseen.

Halla-aho vastasi Sipilälle seuraavassa puheenvuorossaan.

– Jos näistä asioista varoittaa etukäteen se on perusteetonta pelottelua. Jos muistuttaa jälkikäteen, se on iljettävää flirttailua. Milloin on sopivaa puhua?

Halla-ahon mukaan pääministeri Sipilällä on raskas henkilökohtainen vastuu vuoden 2015 jälkeisistä tapahtumista. Halla-aho otti paheksuen esiin Sipilän aikeen tarjota oma kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöön.

Sipilä vastasi Halla-aholle.

– Tietäisitpä vieressä istuva ystäväni (Halla-aho), millaisesta tilanteesta tuo perhe oli lähdössä. Neljä lasta, kristitty perhe muslimimaassa, tappo-uhkausten alla. Jos minä häviän vaalit sen takia, että tarjosin heille kotiani tälle perheelle, olen valmis heti luopumaan vallasta ja politiikasta - jos tämä menee tähän, Sipilä sanoi.