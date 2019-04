Puolen Suomen vaalitentti: Sipilän mukaan vanhustenhoidon ongelmat oireita sote-uudistuksen puuttumisesta – Rinne harkitsisi voitontavoittelun rajoittamista

Nelisen vuotta oli aikaa hallituksella selvittää ja reagoida. Hallitus halusi painaa itse hoitajamitoituksia alas, vähentää valvontaa ja säätelyä, ajoi vanhuspalvelut maksavia kuntia kurimukseen. Ja ratkaisuksi lähinnä yksityisen puolen ongelmiin tarjottiin lisää yksityistämistä - ja hallituksen ministereillä oli vahvoja kytköksiä terveysalan yrityksiin.

Olen itse nähnyt yksityisen sairaankuljetuksen laatuongelmia kaluston ja välineistön suhteen. Olen käynyt lukuisissa yksityisissä hoivakodeissa, joissa työntekijöitä on erittäin vähän eivätkä useat työntekijöistä osaa suomea edes auttavasti. Henkilö, joka ei kykene keskustelemaan millään tasolla lääkehoidosta kertoo olevansa "sairaanhoitaja". Ääneen sanoen osassa julkisia ja suuressa osassa yksityisiä hoivakoteja on suuria ongelmia tunnistaa mm. potilaan voinnin huononeminen. Kun potilas on tunteja - tai vuorokauden - ollut umpitajuton, tai pariin päivään ei ole kyennyt "kipeän lonkan" vuoksi liikkumaan (reisiluun kaulan murtuma), on sitten pakko soittaa ambulanssi. Kaikki potilaat eivät selviä hengissä ambulanssin saapumiseen asti...

Hoiva-ala on raskasta, alipalkattua - ja siitä harvinaista, että julkinen puoli maksaa hieman yksityistä parempaa palkkaa. Silti 40 000 - 50 000 koulutettua hoitajaa on jo äänestänyt jaloillaan, ja julkisiinkin työpaikkoihin otetaan ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa ajoin vajavaisella kielitaidolla. Työ ei kelpaa suomalaisille. Arvostan ulkomaalaisia heidän potilaslähtöisestä asenteestaan - ja jonkun täytyy työ tehdä. Kielitaidon vain pitäisi olla myös kaikilla kohdillaan. Hallituksen reaktio: ainoasta etuisuudesta eli lomista leikataan, samoin lomarahoista ja kiky-toimilla laitetaan henkilökunta tekemään ilmaista työtä.

SOTE olisi siirtänyt rahoitusvastuun kunnilta maakunnille, tuonut tuplamäärän maakuntia ja hallintoa verrattuna tarpeeseen, taannut runsaasti poliittisia luottamuspaikkoja ja virkoja erityisesti keskustalle, ilmeisestikin lisännyt kustannuksia miljardeilla ja lisännyt rajusti yksityistämistä. Olisiko laatu kohonnut, ei kukaan ole luotettavasti pystynyt sanomaan. Ruotsin maakuntamallissa resurssit ovat huomattavasti Suomea suuremmat, mutta mm. akuuttisairaanhoito on aika kaaoksessa. Suomessa on BKT:en nähden varsin halpa terveydenhuolto, joka tekee paljon töitä (työntekijän selkänahalla tosin), ja laatu on melko hyvä. Hinta/laatu -suhteeltaan se on maailman parhaita. Uudistuksia tarvitaan, prosesseja pitää uudistaa, laatua kehittää ja tehdä terveydenhuollosta vetovoimaisempi työpaikka. Yksityisten yritysten etu ei kuitenkaan voi olla uudistusten lähtökohta. Uudistuksen tulee pohjautua muuhun kuin Keskustan ja Kokoomuksen yksityistämistämiskytköksiin ja maakuntamallin hillotolppiin perustuviin lähtökohtiin.