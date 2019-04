Paikkajako menee jännäksi: Keskustassa uskotaan vaalipöhinän kampittavan gallupit, perussuomalaisissa uskotaan vielä suurempaan kannatukseen

Kalevan mielipidekyselyssä riitti sulattelemista. Keskustassa uskotaan vaalipöhinän kampittavan gallupit ja perussuomalaiset haaveilevat vieläkin suuremmasta jytkystä.

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Antti Ollikainen ei ilahtunut Kalevan torstaina julkistaman gallupin tuloksista. Keskustan kannatus näyttäisi romahtavan Oulun vaalipiirissä. Valtakunnalliset kyselyt ovat olleet saman suuntaisia, joten sinänsä tämä ei Ollikaista yllättänyt.

Vaalikentillä tilanne näyttäytyy Ollikaiselle tyystin toisenlaisena:

– Väkeä ollut todella paljon ja hallitus on saanut hyvää palautetta. Erityisesti työllisyyden paraneminen Oulun vaalipiirissä näkyy. Moni on käynyt sanomassa, että on saanut töitä. Siihen tunnelmaan verrattuna tämä gallup on aivan päinvastainen.