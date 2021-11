Lumo-valofestivaali järjestetään 19.–21. marraskuuta. Kuva vuodelta 2019, jolloin festivaali toteutettiin edellisen kerran. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

19.–21. marraskuuta Oulussa järjestettävä Lumo-valofestivaali toteutetaan tänä vuonna 17 teoksen voimin, joista viisi jää näytille pidemmäksi aikaa. Oulun keskustan tapahtumien lisäksi festivaalin osana järjestetään viisi aluetapahtumaa eri puolilla kaupunkia.

Rotuaarin uudelle osuudelle tunnelmaa luomaan 19. joulukuuta asti pystytetään Flowers of Life -kollektiivin Valon pilarit -teos. Oulun liikekeskuksen tilaaman teoksen ajatuksena on antaa suuntaa Rotuaarin mahdolliselle tulevaisuuden jouluvalaistukselle.

– Nyt on oikea aika päästä kokeilemaan valotaidetta kävelykeskustassa. Odotan innolla kaupunkilaisten ja kauppiaiden palautetta siitä, miten valotaide Tierna-ajan valaistuksena koetaan. Itselleni valotaide tässä pimeässä, loskaisessa ajassa tuo voimaa ja vapautta kaupunkitilaan, Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi kommentoi festivaalin tiedotteessa.

Valon pilareiden lisäksi pidempiaikaisia teoksia ovat kauppakeskus Valkean kesäkadulla 30. marraskuuta asti nähtävä Luke Jerramin Gaia, Tietomaan vanhassa vesitornissa 12. joulukuuta asti nähtävä Oulun yliopiston valokoulutuksen teos Kaivo, Valveen kahvilassa 19. joulukuuta asti Pia Leppänen-Keräsen ideoima, yhteisöllinen teos Haluaisin kuulua (parveen)! sekä Pohjoisen valokuvakeskuksen 2. tammikuuta 2022 asti nähtävillä oleva Material Light -näyttely.

Pääosin ulkona järjestettävä valofestivaali on aiempina vuosina houkutellut valotaidetta ihastelemaan parhaimmillaan yli 100 000 kävijää, joista osa on tullut myös Oulun ulkopuolelta. Vuoden 2020 Lumo-festivaali jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi, ja tällä kertaa terveysturvallisuus on huomioitu väljentämällä tapahtuma-aluetta sekä rajoittamalla yhtäaikaisten kävijöiden määrää sisätiloissa tarpeen mukaan.