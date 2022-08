Helsinki

Helsingin Sanomien toimittajia koskevassa oikeudenkäynnissä todistajiksi on kutsuttu muun muassa lehden silloinen toimituspäällikkö, Hufvudstadsbladetin nykyinen vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi sekä Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen.

Molemmat ovat puolustuksen todistajia. Yläjärven todistusteema on se, ettei toimittaja ole päättänyt artikkelin julkaisemisesta. Hyvönen todistaa siitä, ettei toimittaja julkaise tietoja.

Syyttäjä ja Puolustusvoimat ovat nimenneet todistajaksi esimerkiksi Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtajan Esapekka Vehkaojan.

HS:n toimittajat kiistäneet syytteet

Tänään valmisteluistunnolla alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjä vaatii kolmelle Helsingin Sanomien toimittajalle vähintään puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä.

Syytteet koskevat loppuvuonna 2017 julkaistua artikkelia Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Syyttäjän mukaan HS julkisti tietoja, jotka ovat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi.

Toimittajat kiistävät syytteet. Puolustusten mukaan kaikki tiedot ovat olleet saatavilla julkisista lähteistä.

Muita HS-pomoja ei kutsuttu todistamaan ainakaan vielä

Yläjärven lisäksi muita Helsingin Sanomien toimituksen silloisesta johdosta, esimerkiksi vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä, ei ole kutsuttu ainakaan vielä todistajaksi.

Niemeä ja toimituspäällikkö Esa Mäkistä epäiltiin esitutkinnassa rikoksesta. Poliisi epäili, että Niemi ja Mäkinen olivat hyväksyneet Viestikoekeskus-artikkelin julkaisemisen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, kuka teki lopullisen julkaisupäätöksen. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan asiassa ei löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi epäselväksi.

Enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta

Joulukuussa 2017 julkaistussa artikkelissa kerrottiin Puolustusvoimien salaisen keskuksen toiminnasta ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja. Viestikoekeskuksesta oli aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen. Keskuksen lisäksi juttu käsitteli laajemminkin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

Syytteessä on kaksi jutun kirjoittajaa sekä esimiesasemassa ollut henkilö. Syyttäjän mukaan kolmikko julkaisi oikeudettomasti tietoja seikoista, jotka on säädetty tai määrätty salassa pidettäviksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen kuuluu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Siitä voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Varsinaisen pääkäsittelyn on määrä alkaa 29. syyskuuta.

Tietovuodon tutkinta edelleen kesken

Jutussa on myös toinen haara, jossa esitutkinta on edelleen kesken. Siinä selvitetään tietovuotoa itsessään.

STT:n tietojen mukaan Helsingin Sanomien epäillään saaneen sotilastiedustelun salassa pidettävää aineistoa muistitikulla jo vuonna 2014. KRP epäilee vuodosta Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikköä Georgij Alafuzoffia. Alafuzoff siirtyi Suomen sotilastiedustelusta EU:n tiedustelupäälliköksi vuonna 2013.

Yksi syytteessä olevista Helsingin Sanomien toimittajista, Tuomo Pietiläinen, haastatteli häntä Brysselissä joulukuussa 2014. STT:n tietojen mukaan aineiston epäillään päätyneen toimittajalle muistitikulla haastattelun yhteydessä.

Alafuzoff on aiemmin julkisuudessa vahvistanut, että häntä on kuultu tietovuototapauksen esitutkinnassa, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

STT:n enemmistöomistaja on Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland.

Juttua päivitetty 10.09 syytteiden osalta ja kello 14.01 todistajien osalta.