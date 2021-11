Iissä yksityisessä Kartanonväki-hoitokodissa on todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa asiakkailla ja viisi tartuntaa henkilökunnalla. Sekä henkilökunta että asiakkaat on testattu.

Vierailut Kartanonväkeen on toistaiseksi kielletty.

Ikäihmisten hoivapalveluyksikössä on 19 asukaspaikkaa. Oulunkaaren kuntayhtymä on järjestänyt omasta henkilökunnastaan lisähenkilökuntaa sairastuneen henkilökunnan tilalle.

Hoitokodissa on otettu käyttöön tehostetut koronasuojaustoimet. Asukkaita ei suositella siirrettäväksi muualle, jotta vältetään tartuntojen leviäminen.

Tekninen vika esti koronaluvut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että teknisen vian vuoksi koronakartta ei päivity perjantaina. Aluekohtaisia tietoja uusista koronatapauksista annetaan seuraavan kerran maanantaina.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä koko maassa on 260, joista 31 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut kahdeksalla ja tehohoidossa olevien kolmella keskiviikosta, jolloin sairaalahoidossa olevien lukumäärä edellisen kerran annettiin.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 11 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on noussut kahdella eilisestä.

THL pyrkii kuitenkin kertomaan uusien koronatapausten määrän vielä myöhemmin tänään sosiaalisen median kanavissaan.

Kello 14.23 juttuun on lisätty tieto Iin hoitokodin koronatartunnoista ja OYSin koronapotilaiden määrä.

Kello 13.04 juttuun on lisätty sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä.