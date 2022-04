Bensiinimittarin kilpi oli rikottu Oulunsalossa vuonna 1962 Kysymyksessä ei kuitenkaan ollut polttoaineen hinnasta malttinsa menettänyt autoilija, vaan juopuneitten mellastelu.



Kalevan vanhat kuvat vievät bensa-asemille ympäri pohjoista Suomea. Välillä polttoaineen hinta on ihme kyllä jopa laskenut ja tankkaajia on riittänyt jonoksi asti.



Koosteessa on yli 50 kuvaa 1930-luvulta aina vuoteen 2007 saakka.