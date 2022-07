Minijuna Potnapekka on kuskannut niin päiväkotilapsia, nuoria perheitä kuin juhlivia opiskelijoitakin Oulun maisemissa vuodesta 1989. Kuvagalleriaan on koottu nostalgisia kuvia on myös entisen ajan bussipysäkeistä. Anttilan edessä olevalla bussipysäkillä riitti kuhinaa.

Kaleva kirjoitti helmikuussa 2003, miten matkahuolto, linja-autoasema ja oikeus- ja poliisitalon seutu muuttuu lähivuosina radikaalisti, kun suunniteltu Oulun matkakeskus muuttaa näkymää. Tätä yhä odotellaan.

Galleriaan on valittu kuvia 1980-luvun lopulta vuoteen 2018.