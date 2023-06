Kun nuorena heilastelleet Sisko Illukka ja Pertti Klasila löysivät toisensa uudelleen 36 vuoden eron jälkeen, he muuttivat yhteiseen kotiin Iihin Klasilan isän mummolaan.

Siitä on reilut puoli vuotta. Kunhan pariskunta ehtii asettua, on tarkoitus ehostaa kotia. Tarkoitus on kuitenkin pitää talon henki ennallaan. Esimerkiksi tapetteja ei taloon tule. Patina kuuluu asiaan.

Pariskunta nauttii uuden kotinsa rauhasta. Valo on pehmeää ja ilmanlaatu hyvä. Tärkeintä on se, että itsellä ja ystävillä on hyvä olla.

