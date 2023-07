Nelihenkinen Malmbergin perhe on asunut Tyrnävällä uudessa omakotitalossaan alkuvuodesta lähtien. Tyrnävä veti puoleensa, koska Reetta Malmberg on sieltä kotoisin ja hänen vanhempansa asuvat yhä siellä. Mummola on siis lähellä.

Kodissa on neliöitä 129. Sen sisustuksessa näkyy selkeys ja vaaleus. Perhe pitää siisteydestä ja minimalistisuudesta. Materiaaleissa ja kiinteissä kalusteissa on haluttu suosia paikallista ja lähellä tuotettua. Yksi tärkeä kriteeri lapsiperheessä on myös materiaalien kestävyys.

Kodin laittamisessa riittää vielä puuhaa. Myös pihamaa on tarkoitus laittaa kuntoon. Lisäksi perhe haaveilee pihasaunasta.

