Joulukatu avattiin perjantaina Oulun Rotuaarilla. Tämän viikon vanhat kuvat näyttävät, miten kaupunkia on koristeltu menneinä vuosikymmeninä ja millaisissa tunnelmissa joulua on odotettu. Rotuaari on esimerkiksi nähty usein tiernatähdissään. Kempeleen Zeppelinistä on taltioitunut takavuosilta kuva ilotulituksesta. Kuvat vievät myös kauppahalliin, Oulun torilla ja Kauppakeskus Kapteeniin.