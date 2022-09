Karhun perhe osti vuonna 2006 rakennetun omakotitalon Tyrnävältä vuonna 2008. Karhut ovat olleet niin tyytyväisiä kotiinsa, että kahdeksan vuotta sitten he mieluummin rakensivat siihen laajennuksen kuin muuttivat suurempaan.

Tänä keväänä koti sai viimeisen silauksen mittavan keittiöremontin myötä. Sitä ennen keittiön remonttitarvetta saatiin siirrettyä edemmäs erilaisilla kasvojenkohotuksilla.

Vaikka perheen äiti Jaana Karhu on ammatiltaan sisustussuunnittelija ja stailaa työkseen asuntoja myyntiin, omaa kotiaan hän ei ulkonäkö edellä sisusta. Hänelle tärkeintä on, että arki toimii ja sisustus on toimiva ja kestävä.

– Työssä näen monenlaista kotia, joten omaan kotiin haluan neutraalia ja rauhallista tunnelmaa.

