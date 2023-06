Raksilan paloasema on Oulun vilkkain paloasema. Lähes kymmenen vuotta sitten sisäilmaongelmien vuoksi alkanut evakko on vihdoin päättynyt ja henkilöstö on päässyt uusiin tiloihin.

Muun muassa moderni keittiö ja yhden hengen ikkunalliset lepohuoneet kuuluvat uuden aseman varusteluun. Nyt Kalevan lukijat saavat kurkistaa upouuden paloaseman tiloihin.

Lue myös juttu: Oulun vilkkaimman paloaseman 10 vuotta kestänyt evakko päättyy – Kalusto ja henkilöstökin pestään ennen pääsyä uusiin, puhtaisiin tiloihin