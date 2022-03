Oululaispariskunta lähti aikoinaan mukaan projektiin, jossa kolme perhettä rakennutti itselleen suurelle tontille rivitalon.

Nyt jo eläkkeellä oleva pariskunta on asunut kodissaan tasan 35 vuotta. Lapset ovat jo lentäneet pesästä ja sitä myötä esimerkiksi aikaisemmin parvella nukkuneet vanhennat ovat muuttaneet makuuhuoneensa alakertaan.

Vuosikymmenten varrella koti ei ole tarvinnut muuta kuin pintaremonttia. Esimerkiksi katon puupaneelit ovat saaneet rauhassa patinoitua.

Kodin sisustusta hallitsevat mitä erilaisimmat esineet, joihin liittyy tuhansia tarinoita. Myös taidetta kodissa on runsaasti. Talon isäntä on tuonut taide-esineitä monilta matkoiltaan lähinnä Saksaan ja Venäjälle. Lisäksi talon rouva on harrastelija-akvarellisti. Ja teoksia on myös isännän jo edesmenneeltä äidiltä sekä muun muassa hänen muurmanskilaisilta taiteilijaystäviltään.

