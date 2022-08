Kun kolmihenkinen yrittäjäperhe muutti omakotitalosta Ouluun kolme vuotta sitten, uudessa kerrostaloasunnossa viehättivät hyvä sijainti, komeat maisemat ja hinta. Samassa huonekalutkin menivät vaihtoon.

Pyöreässä talossa ei ole pyöreitä huoneita, mutta kaareva muoto mahdollistaa kaksi parveketta, joista on huikea näkymät kaupungin keskustaan – ja kun oikein tarkkaan katselee, voi nähdä merelle.

Kodissa on paljon klassista suomalaista suunnittelua. Eteisessä kehystettynä on Alvar Aalto -dokumenttielokuvan juliste ja Artek 85 -juhlavuosijuliste. Ruokailutilassa on rouvan pitkään haaveilemat Artekin pöytä ja tuolit.

Sisustukseltaan koti on harmoninen: rauhallisia sävyjä, klassisia valintoja. Nyt rouvaa puhuttelevat erityisesti puu ja pyöreä muoto.

Lue myös tilaajajuttu:

Pyöreitä muotoja ja huimat maisemat – Puistovahdin yhdeksännessä kerroksessa kolmihenkisellä perheellä on hyvä elää, mutta ei juuri yhtään huonekaluja aiemmasta kodista