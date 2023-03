Tietomaassa avautuu torstaina Tietomaan ja yliopiston yhteistyönä tekemä Eläinten jäljillä -näyttely. Näyttelyn projektipäällikön Anna Taskisen mukaan näyttely kertoo Oulun seudun luonnosta ja sen lajeista.

Esillä on noin 150 täytettyä eläintä ja luurankoa sekä noin 500 selkärangatonta eläintä. Näyttelyssä esillä olevat eläimet ovat peräisin Oulun yliopiston eläinmuseon kokoelmista. Kokonaisuus on toiminnallinen tiedekeskusnäyttely ja mukana on vajaa parikymmentä toiminnallista kohdetta.