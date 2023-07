Virpi ja Pekka Sammalkangas muuttivat Revonlahdelta Oulun Ritaharjuun viisi vuotta sitten.

Uudessa kodissa viehättää sen valoisuus ja tilavuus. Vaikka 178 neliötä on kahdelle ihmiselle paljon, on mukavaa, että tilaa riittää myös vieraille sekä lapsille ja lapsenlapsille.

Kodin tärkeimmät kriteerit olivat rauhallinen asuinalue sekä uudehko talo, joka ei suurta remonttia tarvitse. Pienempää remonttia Sammalkankaat ovat kuitenkin tehneet, esimerkiksi hankkineet heille tärkeän pihasaunan.

Kodin sisustuksessa on käytetty erityisesti mustaa, harmaata ja valkoista, mutta pikkuhiljaa Virpi Sammalkangas on tuonut mukaan myös värinpilkahduksia. Esimerkiksi keittiönpöydän tuolit hän on käsityöihmisenä verhoillut itse Marimekon kankailla.

