Vaikka Pauli Klasilan työpaikka on Helsingissä ja koti Iissä, ei hän Helsinkiin koskaan muuttaisi. Hänen paikkansa on Iijoen rantatörmällä, kodissa, joka on hänelle tuttu jo lapsuudesta.

Kun Klasila vuosi sitten peri setänsä talon, oli muuttomatka vain tontin laidalta toiselle. Ensi töikseen hän teki remonttia, mutta kaikki on talossa kuitenkin alkuperäistä. Kokonaisuus on vain aivan toisenlainen pintojen maalaamisen ja tavaroiden uudelleenjärjestämisen jälkeen.

Joen rantaan Klasila on rakentanut saunamaailman. Seuraavaksi kylmänä oleva ullakko pitäisi rakentaa loppuun. Kirkkokin odottaa rakentamistaan.

