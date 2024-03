Alunperin Essin ja Eemelin viisihenkisen perheen oli tarkoitus etsiä uudeksi asunnokseen remonttikohde, mutta kun Kempeleestä löytyikin juuri heille sopiva vasta valmistunut koti, perhe valitsi sen.

Pariskunta on uuteen kotiinsa tyytyväinen. Koti on heidän tyylisensä, ja sen sijainti on rauhallinen ja toimiva lähellä palveluita.

Tärkeä kriteeri oli myös se, että makuuhuoneita oli riittävästi, sillä yksi niistä tarvittiin työhuoneeksi.

Sisustuksessa näkyy pariskunnan mieltymys maanläheisiin sävyihin sekä puuhun. Tosin kotiin on alkanut hiipiä myös yhä enemmän hieman kirkkaampia värejä.

