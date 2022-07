Oululainen Hennakaisa Kinnunen on asunut 50-neliöisessä luhtitalokaksiossaan kolme vuotta. Hänen kotinsa on sopusointuinen yhdistelmä pastellisävyjä, designia sekä tarkkaan harkittuja asetelmia.

Kinnunen nauttii siitä, että kotona on siistiä. Hänelle tärkeää on pikkutarkkuus ja se, että sisustus miellyttää silmää. Osa ekologista ajattelua on se, ettei sisustusta tarvitse koko ajan vaihtaa.

Vaikka Kinnunen onkin tyytyväinen nykyiseen kotiinsa, unelmana hänellä on vielä jonain päivänä asua yhteisöllisesti, kaveriperheen kanssa samassa taloyhtiössä.

