Pääministeri Sipilä vaatii tuottajahintojen nousua – "Hämmästys, miten yksin olemme puolustaneet suomalaista viljelijää"

Kas kun on ollu tässä neljä vuotta aikaa asiaan perehtyä niin otetaankin asia puheeksi nyt kun ovat vaalit lähestymässä. Tosin sipilän tuntien kuiskauksia tuulessa. Kenties oman edun ajelua niin kuin aina.. eihän tutuilla tai itsellä vaan ole maatiloja? Henkilökohtaisesti pidän vitsinä koko ukkoa. Laittais sen vakuutuskuoren auki ja viimeisen 4 vuoden historian näkyville niin nähdään mitenkä sitä ihminen on ajanut kansan etua. Piti oikeen henkilökohtaisesti ottaa alkuunsa valtion omistajanohjaus haltuun. Toki helppo sitä on näin spekuloida. Mutta sittenpä ei tarvitsisi ihmetellä. Lisää avoimuutta omistuksiin erityisesti päättävissä viroissa olevien suhteen! Ihan pelleilyä nykyisellään tämä politiikka. Herätkää ihmiset!