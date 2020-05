"Menisin mielelläni vasta-ainetestiin, mutta ainakaan vielä siihen pääsemisestä ei ole varmuutta" – Näin Kalevan lukijat kertoivat kokemuksistaan koronavirusepäilyistä ja testaamisesta

Suomi ei ole sisäistänyt testaa - jäljitä - eristä - hoida -strategiaa, jota on menestyksekkäästi toteutettu esimerkiksi Norjassa ja Islannissa. Siellä tartunnat on saatu jyrkkään laskuun, Islannista virus on lähes hävinnyt. Eikö STM ymmärrä testata vai onko virus tarkoitus levittää koko väestöön pitkällä aikavälillä?