Aamu valkeni Syötteellä olosuhteisiin nähden hyvissä tunnelmissa: "Asiakkaat eivät saaneet sitä lomaa, mitä hakivat, mutta ymmärtävät, että tällaista sattuu"

Syötteellä lauantaiaamu on valjennut olosuhteisiin nähden hyvissä tunnelmissa. Hotelli Iso-Syötteen rajun tulipalon jäljiltä Pikku-Syöte on ottanut majoitusvastuun ja aamiaisella on ollut 150 henkilöä enemmän, kuin alunperin laskettiin, johtaja Mika Pekkala sanoo.

– Sinänsä meillä on ihan normaali aamu, että nythän on joulusesonki. Tietysti täällä on paljon porukkaa ja enemmän ruokailijoita kuin mitä odotettiin, mutta ruoka on riittänyt ja riittää myös joulun yli, Pekkala sanoo.

Pekkalan mukaan kaikki on mennyt hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä olosuhteisiin nähden.

– Yleisilme ja puheensorina kertoo siitä, että fiilis on hyvä. He eivät saaneet sitä lomaa, mitä hakivat, mutta ymmärtävät sen, että tällaista sattuu.

Pekkalan mukaan Pikku-Syötteellä on edelleen tilaa. Nyt majoitetut ryhmät lähtevät huomenna ja huomisesta alkaena Pikku-Syötteellä alkavat pyöriä hotellin omat varaukset. Pikku-Syötteellä on majoittunut noin sata henkeä ja muut ovat olleet mökkimajoituksissa.

Iso-Syöte järjestää matkustajille sovitusti ohjelmaa, ja sekin sujuu Pekkalan mukaan hyvin, joskin asiakkaita täytyy nyt kuljettaa enemmän kuin tavallisesti. Tähänkin on varauduttu.

Pekkalan mukaan on ollut hieno nähdä, miten hyvin alueen yhteistyö toimii vaikeassa tilanteessa.

– Kyllä yhteistyön merkitys näkyy selkeästi. Nytkin katselen ruokasaliin ja siellä on Iso-Syötteen työntekijät yhdessä meidän henkilökunnan kanssa pitämässä huolta asiakkaista ja se on juuri sitä yhteistyötä, Pekkala sanoo.

Hotelli Iso-Syötteen johtaja Juha Kuukasjärvi oli lauantaiaamuna saapunut Pikku-Syötteelle. Hän kiittelee myös yrittäjien ja työntekijöiden yhteistyötä.

– Ja mikä hienointa, asiakkaat ovat suhtautuneet tilanteeseen todella ymmärtävästi. Kaikki ymmärtävät, että tällaista sattuu, mutta myös sen, että me teemme kaiken, mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä, Kuukasjärvi sanoo.

Kuukasjärvi yritti nukkua viime yönä hieman ja aamulla hän piti tilannepalaveria kollegoidensa kanssa. Vakuutusyhtiön kanssa on palaveri aamupäivällä.

– Näin tämä prosessi etenee, katsotaan mitä päivä tuo mukanaan. En ole ennen ollut tällaisessa tilanteessa, Kuukasjärvi naurahtaa.

Kuukasjärvi arveli perjantaina vahinkojen nousevan kaikkinensa 5-10 miljoonaan euroon.

Kuukasjärvi: Hotelli Iso-Syötteen työntekijä teki hälytyksen

Hotelli Iso-Syöte kärsi valtavia vahinkoja torstain ja perjantain välisenä yönä syttyneessä tulipalossa. Tulipalossa oli suurkatastrofin ainekset, sillä hotellissa oli asukkaita. Alkuvaiheessa 41 henkilöä evakuoitiin tulipalon alta ja sammutustöiden yhteydessä tehdyn sähkökatkon vuoksi evakuoitavien määrä nousi noin sataan. On onni onnettomuudessa, että kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

– Se on ihan ykkösasia ja tärkeintä, että evakuointi sujui niin hienosti, Kuukasjärvi sanoo.

Mediassa kerrottiin perjantaina, että rinnetyöntekijät olivat nähneet tulipalon yöllä ja tulleet hotellille herättämään henkilökuntaa ja aloittamaan evakuoinnin. Kuukasjärven mukaan tieto on virheellistä: hotellin henkilökunnan jäsen havaitsi savunhajua ja lähti etsimään sen lähdettä.

– Ei meillä kukaan nukkunut, vaan työntekijämme oli töissä. Hän teki hälytyksen tulipalosta hätäkeskukseen ja alkoi toimia evakuointisuunnitelman mukaisesti. Samaan aikaan rinnetyöntekijät olivat huomanneet tulipalon ja pojat tulivat auttamaan ansiokkaasti, Kuukasjärvi sanoo.

Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat palon syttymissyytä. Voimakkaassa tulipalossa Iso-Syötteen hotellirakennus tuhoutui suurelta osin. Vastaanotto, ravintola ja huoltotilat tuhoutuivat ja majoitussiipi kärsi savu- ja vesivahinkoja.