Sykkelit saadaan viimein käyttöön ensi viikolla, viimeiset kaupunkipyörät asennetaan paikoilleen viikonlopun aikana

LInnanmaalla normaalikoulun pihalle sijoitettu sykkeliasema on sijoitettu siten, että se vie yli puolet jalkapallokentän vieressä olevista parkkipaikoista. Myös Heinäpään urheilukeskuksessa aseman sijainti on vähintäänkin mielenkiintoinen eli pyörät ovat lähes ajoradan puolella! Olisi todella mielenkiintoista kuulla, mitä suunnitelijan pään sisällä on liikkunut kun on suunnitellut sijoituspaikkoja asemille? Toki Oulussa on tehty selväksi, ettei autoilijoita kaivata keskutaan mutta järjen käyttö olisi suotavaa myös pyöräilyn edistämisessä.