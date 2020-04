Suomessa on nyt todettu 4 129 koronavirustapausta, kuolemia tiistain jälkeen kahdeksan – tartuntojen määrä pysynyt samana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Suomessa on keskiviikkoon mennessä todennettu 4 129 koronavirustautitapausta. Tartuntojen määrä kasvoi tiistaista 115 tapauksella, kertoo THL.

Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja on tähän mennessä havaittu 115 ihmisellä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli keskiviikkoaamuna kuusi koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Tautitapauksia on siis havaittu 28,0 ihmisellä 100 000 asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole havaittu uusia tapauksia tiistain jälkeen.

Koronavirustartuntoja on havaittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä nyt yhteensä 89 ihmisellä. Tartuntoja on havaittu Länsi-Pohjan alueella koko maassa suhteellisesti toiseksi eniten. Koronaviruksen ilmaantuvuus on maakunnassa 147,6 tapausta 100 000 asukasta kohden, asukasluvun ollessa 60 295.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronavirustapauksia on tähän mennessä todettu 68 kappaletta ja Kainuussa 48 kappaletta.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu tähän mennessä 149. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tapahtunut tiistain jälkeen kahdeksan.

Kuolleiden määrä nousi tiistaina 43:lla. Merkittävän päivittäisen muutoksen syynä on, että HUS raportoi lukuisia pääkaupunkiseudulla tapahtuneita hoivakotikuolemia viiveellä.

113 kuolleen tietojen perusteella tiedetään, että kuolleista 57 prosenttia on miehiä ja 43 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Alle 60-vuotiaita on kuollut tautiin viisi, 60–69-vuotiaita kahdeksan, 70–79-vuotiaita 24, 80–89-vuotiaita 47 ja yli 90-vuotiaita 29.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kertoi tiistaina laajentaneensa koronaviruksen näytteenoton kriteerejä valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä näyte otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on lääkärin tai hoitajan arvion perusteella aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty tähän mennessä 4 414 koronavirustestiä.

THL:n alustavan arvion mukaan uuden koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipuneita henkilöitä olisi Suomessa tällä hetkellä ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Uutista päivitetty kello 15.00.