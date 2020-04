Sairaanhoitopiiri: Entistä useampi testataan koronaviruksen varalta – OYSin erityisvastuualueella nyt kyky tutkia 550 näytettä päivässä

Koronaviruksen näytteenoton kriteerejä on valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti laajennettu myös Pohjois-Pohjanmaalla, tiedotti sairaanhoitopiiri tiistaina iltapäivällä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tällä hetkellä näyte otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on lääkärin tai hoitajan arvion perusteella aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

NordLab eli Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä on kasvattanut uuden koronaviruksen testauskapasiteettia.

Nordlabin johtavan lääkärin Tuija Männistön mukaan OYSn erityisvastuualueella voidaan nyt analysoida noin 550 koronanäytettä päivässä.

OYSin erva-alue on laajempi kuin sairaanhoitopiirin alue ja käsittää noin 700 000 ihmistä. Siihen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Koronavirusnäytteiden analysointi on aloitettu NordLabin Kajaanin, Kemin, Kokkolan ja Rovaniemen aluelaboratorioissa tällä viikolla. Niiden testauskapasiteetti on noin 20-30 näytettä vuorokaudessa per laboratorio.

Analyysejä tehdään ympäri vuorokauden. Kiireellisissä tapauksissa vastaukset saadaan aikaisempaa nopeammin hoitoyksiköiden käyttöön. Kiireettömät näytteet puolestaan on pääasiassa keskitetty NordLab Oulun aluelaboratorioon.

NordLabin oman testaustoiminnan lisäksi 150 testiä per vuorokausi kyetään analysoimaan alihankintana, jolloin kokonaiskapasiteetti on 550 testiä vuorokaudessa.

PPSHP:n mukaan OYSissa oli tiistaina hoidettavana viisi koronavirusta sairastavaa potilasta, eli tilanne on jatkunut rauhallisena jo useita päiviä.

Kaksi potilaista on tehohoidossa ja kaksi tavallisessa osastohoidossa. Potilaita oli sama määrä maanantainakin.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todennettu tähän mennessä epidemian aikana 115 varmistettua tautitapausta. Todellisuudessa virustartunnan saaneita arvioidaan olevan jopa 10-30 kertaa enemmän. Kaikkia ei ole testattu ja lieväoireiseisia on ohjeistettu potemaan tauti kotonaan.