Oulussa hyväksikäyttötuomioon johtanut rikos tapahtui moskeijassa – Imaami: "Me emme ole nähneet mitään todisteita"

Oulun käräjäoikeus antoi keskiviikkona ensimmäisen tuomionsa kaupungissa viime vuonna tapahtuneista törkeistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.



Se tuomitsi Muso Asoevin kolmeksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Vuonna 1975 syntynyt Asoev kosketteli käräjäoikeuden mukaan alle kymmenvuotiasta tyttöä eri puolilta tämän vartaloa seksuaalisesti olennaisella tavalla noin neljällä eri tekokerralla, joista viimeisimmällä hän raiskasi tämän sormellaan.



Käräjäoikeus katsoo, että Asoev käytti hyväkseen sitä, että tyttö oli pelkotilansa tai muun avuttoman tilan vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Oikeus uskoi lapsen kertomusta

Syytetty kiisti oikeudessa syytteet. Hän väitti muun muassa, että lapsi ei puhunut totta ja että hänet oli laitettu antamaan valheellinen kertomus. Käräjäoikeus arvioi lapsen kertomusta sekä muuta asiassa esitettyä todistusaineistoa ja piti lapsen kertomusta luotettavana. Sitä tuki oikeuden mukaan muun muassa hänen käytöksensä muuttuminen tekoajankohtana.



Oikeus otti rangaistuksesta päättäessään sitä koventavana huomioon lapsen nuoren iän ja sen, että lapsi tunsi erityistä luottamusta tekijään. Oikeuden mukaan miehen tehtävänä oli ollut vastata lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta.



Rikokset tapahtuivat 7. heinäkuuta ja 7. lokakuuta välisenä aikana Oulussa.



Asoev vangittiin 24. lokakuuta ja hän on ollut vangittuna tuosta lähtien. Hän on Tadzhikistanin kansalainen.



Hänet määrättiin maksamaan uhrilleen 10 500 euroa korvausta kärsimyksestä, kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta.



Käräjäoikeus määräsi tuomion kokonaisuudessaan salassapidettäväksi uhrin suojelemiseksi. Oikeus kertoi ratkaisustaan keskiviikkona julkisella selosteella.

Asoev aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

Rikos tehtiin moskeijassa

Kalevan eri lähteistä saamien tietojen mukaan Asoev teki rikoksensa Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan rukoushuoneessa eli moskeijassa.

Niiden uhriksi joutunut ulkomaalaistaustainen tyttö kävi moskeijassa opiskelemassa Koraania.



Kalevan haastattelema, uhrin lähipiiriin kuuluva henkilö ihmettelee suuresti, miksi yhdyskunnan puheenjohtaja, imaami Abdul Mannan ei ole tukenut uhrin perhettä hyväksikäyttötapauksen tultua ilmi. Hänen mukaansa Mannan on päinvastoin sanonut, että jos he ottavat yhteyttä poliisiin, se aiheuttaa ongelmia moskeijalle.



– Hän sanoi, että moskeija saatetaan laittaa kiinni. Hän ajattelee vain omaa ammattiaan ja sitä, että moskeijalle ei tapahtuisi mitään.

Imaami: Moskeija on pyhä paikka



Abdul Mannan kommentoi tapausta Kalevalle kertoen, että Asoevin ja tytön perheet olivat läheisiä. Hänen mukaansa nämä olivat sopineet keskenään järjestelystä, jossa Asoev toimii opettajana.



– Järjestely ei ollut meidän tekemämme.



Mannan sanoo, ettei hän usko, että rikos olisi voinut tapahtua moskeijassa, sillä heillä on siellä kamera, moskeija on aina auki ja ihmisiä tulee ja menee sinne koko ajan.



– Me emme ole nähneet mitään todisteita. Moskeija on pyhä paikka, näissä olosuhteissa sitä ei olisi ollut mahdollista tehdä täällä. Me uskomme, että hän ei ole tehnyt sitä täällä.



Mannan kertoo olleensa Asoevin jutussa oikeudessa todistajana.



– Tein velvollisuuteni eli kerroin yli kahden tunnin ajan totuuden eli sen, minkä tiedän ja uskon.



Imaami kiistää sanoneensa uhrin lähipiirille, että jos nämä ottavat yhteyttä poliisiin, se aiheuttaisi ongelmia moskeijalle.



– He halusivat mennä poliisille. Sanoin, että olkaa hyvä, se on teidän päätöksenne. Siellä on laki, jos haluatte, menkää.



Onko Oulun käräjäoikeus siis antanut mielestänne Asoeville väärän tuomion?



– Oikeudella on vastuunsa. He ovat tehneet tutkimuksensa ja sen jälkeen velvollisuutensa. Kunnioitan oikeuden päätöstä. Enempää en halua asiaa kommentoida.