Oulun rooli Nokian 5G-tuotekehityksessä on vahva: "Väkeä on palkattu joka paikkaan, mutta näistä Ouluun tullut osuus on suurin"

Nokian henkilöstömäärä pysynyt Oulussa suurin piirtein ennallaan.

Oulun rooli matkapuhelinten verkkoteknologiaa valmistavan Nokian 5G-tuotekehityksessä näyttää yhä pysyvän vahvana ja vahvistuvankin.

Nokialle on palkattu tämän vuoden aikana Suomessa 350 työntekijää, joista 240 Mobile Networksiin eli matkapuhelinverkkojen palvelukseen.

Erityisesti väkeä on Nokiassa palkattu järjestelmäpiireihin, niiden kehitykseen ja ohjelmointiin. Asiasta kertoi ensiksi Helsingin Sanomat.

Järjestelmäpiiri on lähinnä sulautetuissa järjestelmissä käytettävä integroitu piiri, joka sisältää yhdessä paketissa lähes koko järjestelmän vaatiman toiminnallisuuden, kuten suorittimen, signaaliprosessorin ja näytönohjainpiirin.

Sulautettu järjestelmä on puolestaan jonkin tehtävän suorittamiseen suunniteltu laite, joka sisältää elektroniikkaa, mahdollisesti mekaniikkaa sekä laitteelle erityisesti suunniteltua ohjelmistoa.

Nokian mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaava johtaja Erja Sankari sanoo, että Nokian rekrytointi pyörii Oulussa entiseen malliin.

– Ei voi sanoa, että olisi mikään erityinen rekrytointibuumi. Väkeä on palkattu joka paikkaan, mutta näistä 350:stä Ouluun tullut osuus on suurin, Sankari sanoo.

Nokian mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaava johtaja Erja Sankari mukaan Nokia palkkaa työntekijöitä kaikilla ikähaitareilla. Arkistokuva. KUVA: Jarmo Kontiainen

Oulu on ollut Nokian uuden sukupolven matkapuhelinverkkojen eli 5G-kehityksessä tärkeä paikka koko ajan. Jo muutama vuosi sitten Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kertoi Kalevalle arvostavansa kovasti Oulun yksikössä tehtävää tuotekehitystyötä.

Nokian Oulun yksikön henkilöstömäärä kokonaisuudessaan ei ole Sankarin mukaan juuri kasvanut.

– Se taso, mikä meillä on, on aika lailla sama kuin ennenkin. Vaihtuvuutta on aina, ihmisiä jää eläkkeelle ja muuta. Ei siinä merkittävää muutosta ole tapahtunut suuntaan tai toiseen, Sankari sanoo.

Hänen mukaansa Nokia tarvitsee kokenutta väkeä ja myös nuorta työvoimaa ihan entiseen malliin.

– Kyllähän me olemme palkanneet työntekijöitä kaikilla ikähaitareilla. Me olemme aina palkanneet myös nuoria, ei siinä muutosta ole tapahtunut, ketä me palkkaamme, Sankari sanoo.

Nokia kertoi viime tammikuussa, että yhtiöllä on Oulussa noin 2 300 työntekijää, joista noin 450 työskentelee tukiasematehtaassa.

Lokakuussa Oulun kaupunki vuokrasi Nokialle Ruskonselän kaupunginosasta noin kymmenen hehtaarin suuruisen teollisuustontin.

Ict-alalla osaajien kysyntä Oulussa on vilkasta, heistä on kilpailemassa monia firmoja. Tekniikan akateemisten alueasiamies Jukka Orava arvelee, että Nokian kiinnostus myös opiskelijoita ja vastavalmistuneita kohtaan on kasvanut.

– Sellainen mielikuva on, että nuoria on kyllä rekrytty sinne viimeisen puolen vuoden aikana enemmän kuin joitakin vuosia sitten.

Orava arvelee, että osaamistarve muuttuu Nokialla.

– 5G-kehitykseen näyttää olevan tarvetta saada väkeä. Nokialaiset itsekin sanovat, että toisesta ovesta mennään sisälle ja toisesta ulos.

Oravan mukaan ict-sektori kokonaisuutena vetää Oulussa opiskelijoita hyvin esimerkiksi kesätöihin.

– Aika moni on opiskeluvuoden aikanakin töissä, se ei rajoitu pelkästään kesätöihin. Työvoimatarvetta on ympäri vuoden, Orava sanoo.