Oulun kaupunginvaltuutettu Moilanen kutsui valtuuston kokouksessa vähäosaisia päihderiippuvaisia ”ihmisroskaksi”

Oulun kaupunginvaltuuston keskustalainen jäsen Riikka Moilanen kutsui maanantaina valtuuston kokouksessa syrjäytyneitä ihmisiä ihmisroskaksi.

Moilanen käytti puheenvuoron Oulun kaupunkikeskustan puhtaanapitoa koskevassa keskustelussa.

– Nyt kysyisinkin, että tässä on kivetyksen likaisuutta ja muuta roskaamista käyty keskustelua, mutta mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä sille ihmisroskalle, jota siellä on yllättävän paljon, siis tarkoitan niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttävät ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet Isokadun nyt kodikseen.

Moilanen myös totesi olevansa huolissaan kadulla majailevista ihmisistä. Hän jatkoi, että nuo ihmiset ovat turvallisuusriski muille ja riski elinkeinoelämälle, koska ne vaarantavat Oulun matkailun vetovoimaisuutta.

– Ihmiset eivät vain yksinkertaisesti uskalla kulkea tuossa Isonkadun pätkällä.

Pian Moilasen puheenvuoron jälkeen valtuutettu Sebastian Tynkkynen (ps.) sanoi olevansa pettynyt keskustelun tasoon.

– Tässä kaupungissa ei ole ihmisroskaa, ei ole. Tässä kaupungissa on ihmisiä, joilla on ongelmia. Meidän ei pidä kysyä kaupungilta, mitä kaupunki tekee, ettei täällä olisi ihmisroskaa, vaan mitä me poliitikot voimme tehdä, ettei ihmisiä syrjäydy ja ajaudu ulos tästä yhteiskunnasta. Piste, Tynkkynen sanoi.

Moilanen pyysi myöhemmin anteeksi sanamuotoa erillisessä puheenvuorossa.

– Ikävää, jos loukkaa puheenvuorollaan jotakuta täällä salissa. Pyydän omalta osaltani anteeksi sitä, että käytin ehkä huonoa ilmaisua, kun puhuimme Rotuaarin ja Isonkadun siisteydestä. Jos tarkkaan kuuntelitte, niin puhuin myös siitä, että olen huolissani niistä ihmisistä, jotka asustelevat siinä, myös niistä muista oululaisista, jotka täällä kulkevat. Pyydän anteeksi, jos loukkasin jotakuta täällä salissa.

Sebastian Tynkkynen ei hyväksynyt puhetta "ihmisroskasta". KUVA: JUKKA VUOKOLA

Keskustelussa esitettyjen kysymysten jälkeen kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää vastasi Moilasen huoliin, että kaupungilla ei ole roolia siinä, saavatko ihmiset olla kadulla.

– Se on poliisin tehtävä. Se ei ole muiden tehtävä puuttua ihmisten liikkumiseen tai olemiseen ja elämiseen, Mäenpää sanoi.

Riikka Moilanen on pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja entinen keskustan kansanedustaja. Vielä viime vuonna hän toimi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Siiviliammatiltaan Moilanen on Pihlajalinna Oulun toimitusjohtaja.