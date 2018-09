Nyt puhuu kohun keskelle ajautunut oululaisvaltuutettu Riikka Moilanen: "Halusin kääntää keskustelun ihmisraukkoihin, joilla on oikeasti hätä"

Joskus poliitikoilta lipsahtaa vahingossa suusta se totuus mitä he oikeasti ajattelevat. Jälkeenpäin on tietysti hyvä korjailla sanomisiaan, jotta ei menettäisi niin paljoa ääniä seuraavissa vaaleissa. Eiköhän tässäkin yhteydessä tullut kuitenkin selväksi miksei vähäosaisille anneta porkkanaa Suomessa. Vähäosaiset on kategorisoitu jo keskustalaisten piireissä roskaväeksi.