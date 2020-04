Oulun kaupungin yt-neuvottelut edenneet, lomautuksia tulossa – työnteon estymiseen liittyvät neuvottelut koskeneet noin 750 ihmistä

Koronaepidemian vuoksi aloitetut yt-neuvottelut etenevät, tiedottaa Oulun kaupunki.

Sen mukaan koko kaupunkia koskevat yt-neuvottelut ovat alkaneet tänään perjantaina 17.4. Neuvotteluja käydään lukuisten kaupungin toimintojen henkilöstön kanssa.

Tiedotteen mukaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja tilapalveluiden yt:t taas on jo saatu päätökseen. Lomautuksia on tulossa niiden työntekijöiden osalta, joiden työt ovat epidemian myötä estyneet. Tiedotteessa ei kerrota lomautettavien määriä.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen ei ollut aamupäivällä tavoitettavissa tarkentamaan tietoja.

Työnteon estymiseen liittyvät neuvottelut ovat koskeneet noin 750 henkilöä.

– Neuvotteluissa on sivuttu myös laajemmin henkilöstöä koskevia koronavirusepidemiasta johtuvia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, tiedotteessa sanotaan.

Konsernihallinnossa yhteistoimintaneuvottelut puolestaan ovat alkaneet ja seuraava neuvottelu käydään ensi maanantaina 20.4.

Kaupungin mukaan sen henkilöstötoimikunta on perjantaina kokoontunut käsittelemään koronatilannetta ja mahdollisia henkilöstövaikutuksia kaupungin taloudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta.

Kaupunginhallitus puolestaan tulee käsittelemään koko kaupungin talousnäkymiä ja koronavaikutuksia seuraavassa kokouksessaan 21.4.

Kaleva kertoi maaliskuun loppupuolella, että Oulu on käyttämässä yhteistoimintalain 15. pykälää, jonka nojalla lomautuksia voidaan tehdä nopeutetusti ilman edeltävää yt-menettelyä. Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida yt-menettelyä ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

Lain nojalla hallintokuntien johtajat voivat päättää henkilöstön lomauttamisesta, kun tarve perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan.

Kaupunginjohaja Päivi Laajala korosti tuolloin, että valtuutuksesta huolimatta on ensin selvitettävä yhteistoimintamenettelyn kautta lomautuksen tarve.

Laajalan mukaan aina pitää pyrkiä ensisijaisesti siirtämään henkilöstöä muihin tehtäviin, jos se on koulutuksen ja osaamisen puolesta mahdollista. Etenkin sote-puolella voi ilmetä työvoiman tarvetta, Laajala arvioi tuolloin.

Lomautukset voivat olla joidenkin työntekijöiden kohdalla myös osa-aikaisia, jos työ vähentyy vain osittain.

Viruspandemian vuoksi Oulussakin toiminta monissa kaupungin yksiköissä on keskeytetty tai sitä on rajoitettu. Muun muassa liikunta- ja kulttuurilaitoksia on suljettu kokonaan.