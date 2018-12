Oulun johtavat poliitikot huolissaan seksuaalirikoksista – Valtuuston puheenjohtaja Hänninen syyllistää suoraan maahanmuuttopolitiikan, Pitko ja Parkkinen eri linjoilla

Oulun kaupungin johtavat poliitikot ovat seuranneet huolissaan uutisointia seksuaalirikoksista, joita on ollut Oulussa viime aikoina.

Poliisilla on tutkittavanaan syksyn mittaan paljastunut poikkeuksellisen laaja seksuaalirikoskokonaisuus, jossa on epäiltynä seitsemän ulkomaalaistaustaista miestä. Lisäksi poliisi tutkii kahta muuta ulkomaalaistaustaisen henkilön marraskuun puolivälissä tekemää seksuaalirikoskokonaisuutta.

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.) syyllistää tilanteesta suoraan maahanmuuttopolitiikan.

– Koko homman juuri on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka, mutta harva sen uskaltaa ääneen sanoa, Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan niissä maista, joista Suomeen on paljon turvapaikanhakijoita tullut, kulttuuri, tavat, naisten tasa-arvo ja lasten asema ovat täysin toisenlaisia kuin Suomessa.

– En tiedä, miten kotouttamisella pystyisi vaikuttamaan näihin perusasioihin.

Hänninen vaatii, että turvapaikka-asioiden käsittelyä nopeutetaan ja tehostetaan. Ilman oleskelulupaa jääneet pitää hänen mukaansa välittömästi ja tehokkaasti poistaa maasta.

– Erityisesti, jos syyllistyy rikoksiin.

Hännisen mielestä Euroopan rajat pitäisi saada pitämään, Suomen rajavalvontaa olisi tehostettava ja hädässä olevia ihmisiä olisi autettava jo lähtömaissa. Hän sanoo, että ihmisten ja ongelmien siirtäminen Eurooppaan ei auta varsinaisiin juurisyihin.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko (vihr.) ei halua kytkeä tapauksia maahanmuuttopolitiikkaan.

– Luotan siihen, mitä poliisi on sanonut, että kyse on sattumanvaraisista yksittäistapauksista, jotka ovat pakkaantuneet Oulun alueelle, Pitko sanoo.

Pitkon mukaan ei ole syytä leimata kokonaista ihmisryhmää tapahtuneista.

– Tätä tapahtuu myös suomalaisten tekemänä, joten en lähde yhdistämään tätä maahanmuuttopolitiikkaan.

Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen (kesk.) sanoo, että Oulun tapauksista ei voi vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä maahanmuuttoon. Hän kuitenkin toteaa, että Suomi ei täysin onnistunut, kun vuonna 2015 turvapaikanhakijoita tuli maahan poikkeuksellisen paljon. Parkkisen mielestä työperäisessä maahanmuutossa puolestaan on sen sijaan onnistuttu.

– Tilanteessa ei auta provosoitua, vaan asia on hoidettava hallitusti, Parkkinen toteaa.

Parkkisen mukaan kotouttamiseen on saatava uusi ote: sitä on muutettava ja tehostettava. Ihmisiä ei hänen mukaansa saa päästää syrjäytymään yhteiskunnan rajojen ulkopuolelle.

– Ettei syntyisi negatiivista kierrettä.

Poliisi varoitti tiistaina sosiaalisen median vaaroista. Poliisin mukaan nuoria tyttöjä on houkuteltu somessa, ja tapaukset ovat johtaneet pahimmillaan vakaviin seksuaalirikoksiin. Rikosylikomisario Markus Kiiskinen vahvisti Kalevalle, että myös nyt kuohuttavissa tapauksissa somella on ollut jonkinlainen rooli.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä puolestaan kertoi Kalevalle, että Oulun kouluissa otetaan jälleen kerran korostetusti esille sosiaalisen median käyttöön liittyvät asiat.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko (vihr.) ei halua yhdistää tapauksia maahanmuuttopolitiikkaan. Arkistokuva. KUVA: Jarmo Kontiainen

Jenni Pitkon mukaan sosiaalisen median käyttöön liittyy riskejä.

– Nykyään on paljon helpompi saada yhteys tuntemattomiin ihmisiin ja esiintyä jonakin muuna kuin on, Pitko sanoo.

Juha Hännisen mukaan some ei ole syyllinen vaan ihmiset.

– Ei some näitä aiheuta, vaan sairaat ja rikolliset ihmiset. Some on vain väline, jossa toimimista on kyllä syytä korostaa ja valvoa.

Myöskään Eeva-Maria Parkkinen ei halua suoraan syyttää somea. Hän kuitenkin korostaa aikuisten vastuuta alaikäisten somen käytöstä.

– Opettajana olen tekemisissä lasten ja nuorten kanssa paljon. Meidän aikuisten on kannettava huolta siitä, mitä he tekevät sosiaalisessa mediassa, Parkkinen toteaa.

Hän korostaa, ettei lapsilla ole valmiuksia käsitellä tilanteita, jotka menevät seksuaalisuuden ja väkivaltaisuuden puolelle. Hän on myös huolissaan siitä, että opettajilta ja vanhemmilta on riisuttu keinot puuttua asioihin.

Miten seksuaalirikoksia sitten voitaisiin estää? Hänninen peräänkuuluttaa poliiseille lisää määrärahoja. Myös kaupungin on hänen mukaansa mahdollista vaikuttaa.

– Kaupungin väline on tiedottaminen.

Viestiä pitäisi Hännisen mukaan viedä erityisesti kouluihin.

Jenni Pitko huomauttaa, että kaupunkiympäristön turvallisuuteen on myös mahdollista vaikuttaa. Yksi konkreettinen asia on valaistus.

Pitko toteaa myös, että mitä enemmän ulkona liikkuu ihmisiä, sitä enemmän siellä on myös valvovia silmiä.

– Olisi tosi surullista, jos pelko ulkona liikkumista kohtaan alkaisi levitä.

Hännisen mielestä ihmisten, erityisesti naisten ja tyttöjen, olisi syytä käydä turvallisuuskoulutus. Hän näkee asian vähintäänkin yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi ensiapukurssit.

– Turvallisuudessa ennaltaehkäisy ja varautuminen ovat kaiken perusta, Hänninen toteaa.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kirjoitti keskiviikkona julkaistussa blogissaan, että Oulussa tapahtunut otetaan vakavasti.

– Poliisi tekee hyvää työtä ja asiantuntijamme tukevat ja auttavat hyväksikäytön uhreja. Kaupungin tukea annetaan kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja nuorten palveluissa. Chat-palvelumme toimii myös nimettömänä. Keskustelu lasten ja nuorten kanssa on tärkeää kaikilla foorumeilla ja kaikissa tilanteissa, niin kotona kuin kouluissa. Terveydenhoitopalvelut kouluissa ovat myös käytettävissä, Laajala toteaa.

Laajala huomauttaa, että poliisi on korostanut sitä, ettei kaikkia maahanmuuttajia pidä syyllistää.

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Olli Immonen puolestaan jätti keskiviikkona hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ulkomaalaisten tekemiin seksuaalirikoksiin liittyen. Immonen kysyy, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta ulkomaalaisten tekemät seksuaalirikokset saadaan loppumaan.

Immosen mukaan Oulun tapaukset osoittavat yksiselitteisesti sen, miten turvattomaksi ympäristöksi Suomi muuttuu vääränlaisen maahanmuuton seurauksena.