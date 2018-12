"Koko kaameus paljastunut syksyn mittaan" – Seksuaalirikoksista epäiltyjen seitsemän miehen uhri on alakouluikäinen tyttö, Tuirassa tapahtui kaksi samankaltaista seksuaalirikosvyyhteä ulkona

Poliisi pitää Oulussa paljastunutta laajaa seksuaalirikoskokonaisuutta monilla tavoin poikkeuksellisena.

Se epäilee, että useat Oulussa asuneet ulkomaalaistaustaiset miehet ovat kohdistaneet kantasuomalaiseen alakouluikäiseen tyttöön seksuaalirikoksia useiden kuukauden ajan yksityisasunnoissa tänä vuonna Oulussa.

– Epäillyt teot ovat poikkeuksellisen törkeitä, minkä lisäksi rikoksista epäiltyjä on poikkeuksellisen paljon, rikosylikomisario Markus Kiiskinen kuvailee vyyhteä.

Myös Oulun apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta pitää seksuaalirikosvyyhteä täysin epätavallisena.

– Se on äärimmäisen törkeä alaikäiseen kohdistunut tekokokonaisuus. Vastaavaa ei ole tullut aiemmin urani aikana vastaan, hän kuvailee.

Karnaranta on työskennellyt poliisina lähes 38 vuotta.

Kaameus paljastui syksyn mittaan

Poliisi on ottanut kiinni ja käräjäoikeus on sen vaatimuksesta vanginnut seitsemän teoista epäiltyä miestä. Kiiskisen mukaan on mahdollista, että rikoksista epäiltyjen lukumäärä tulee vielä kasvamaan ja poliisi tekee lisää kiinniottoja.

– Tutkinnallisista syistä en voi ottaa kantaa epäiltyjen kokonaismäärään, sillä kiinniottoja voidaan tehdä vielä lisää, hän kuvailee.

Rikosylikomisarion mukaan osaa miehistä epäillään joko törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta joitakin heistä epäillään näistä molemmista.

Hän ei kommentoi, miten tapaus tuli poliisin tietoon.

– Koko kaameus on paljastunut syksyn mittaan.

Kiiskinen ei kerro sitäkään, miten epäillyt tekijät ja uhri tutustuivat toisiinsa.

– Minkäänlaista sukulaisuussuhdetta osapuolilla ei ole, hän toteaa ainoastaan.

Poliisi on aloittanut uhrin ja rikoksesta epäiltyjen kuulustelemisen. Epäiltyjen ulkomaalaistaustan vuoksi apuna käytetään tulkkia.

Tuiran teosta epäilty otettiin kiinni maanantaina

Poliisi tiedotti seksuaalirikosvyyhdestä lauantaina eli useita päiviä sen jälkeen, kun seitsemän epäiltyä oli otettu kiinni. Viiveen aikana epäiltyjen nimet levitettiin käräjäoikeuden juttuluetteloista sosiaaliseen mediaan ja tapauksesta käytiin kiivassanaista keskustelua. Onko Oulussa meneillään ulkomaalaisten tekijöiden raiskausaalto, siellä kyseltiin.

– Ei ole, Kiiskinen painottaa.

– Korostan, että kyse ei ole minkäänlaisesta ilmiöstä. Meillä ei ole meneillään systemaattista rikosaaltoa vaan tutkinnassa on kaksi yksittäistä, sinällään törkeää samoihin aikoihin paljastunutta seksuaalirikoskokonaisuutta.

Toinen rikoskokonaisuus sijoittuu Tuiraan. Kiiskisen mukaan siellä tapahtui 16. ja 17. marraskuuta kaksi samankaltaista seksuaalirikosvyyhteä, jotka molemmat sattuivat illalla ulkoalueella eli puistossa.

Toisessa kokonaisuudessa ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen alaikäiseen tyttöön kohdistuneeseen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. Teoista epäilty vuonna 1994 syntynyt mies on saatu kiinni ja hänet on vangittu.

Toisessa samalle viikonlopulle ajoittuvassa jutussa toisen ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen alaikäiseen tyttöön kohdistuneeseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Poliisi otti teosta epäiltynä kiinni vuonna 1995 syntyneen miehen maanantaina.

Miksi poliisi ei ole tiedottanut?

Poliisi ei ole tiedottanut julkisuuteen Tuiran tapahtumista lainkaan. Markus Kiiskisen mukaan kokonaisuuden tutkinnasta tullaan tiedottamaan myöhemmin samoin kuin seitsemän miehen tekemäksi epäillystä vyyhdestäkin siinä vaiheessa, kun se keskeneräisen esitutkinnan kannalta on poliisin mielestä tarkoituksenmukaista.

Rikosylikomisario kertoo, että seksuaalirikosjutuista tiedottaminen liian varhaisessa vaiheessa voi pahimmillaan johtaa rikostutkinnan vaarantumiseen.

Jos poliisilla ei esimerkiksi ole vielä tietoa kaikista rikoksista epäillyistä, voi osa epäillyistä ehtiä peitellä jälkensä tai vaikkapa paeta maasta kuultuaan tutkinnan käynnistyneen.

– Harkitsemme tiedottamista tarkkaan, jotta menestyksellinen esitutkinta ei vaarannu vaan rikos saadaan kaikilta osin selvitettyä.

Kiiskisen mukaan niukkaa tiedotuslinjaa toteutetaan yleensä myös uhrin suojelemiseksi eli sillä pyritään estämään esimerkiksi se, ettei järkyttävän, intimiteettialueelle kohdistuneen julman rikoksen uhriksi joutunut ihminen tulisi tunnistetuksi ja kärsisi tapahtuneesta vieläkin enempää.

– Tiedottamisella saatetaan aiheuttaa jopa vaaraa uhrin turvallisuudelle.

Törkeät hyväksikäytöt lisääntyneet

Poliisin tilastopalvelusta saatujen tietojen mukaan Oulun poliisilaitoksen alueella on kuluvan vuoden tammi-lokakuun välisenä aikana paljastunut yhteensä 36 törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Edellisen kerran yhtä korkea luku on ollut vuonna 2014, jolloin niitä oli 37 ja nyt vuosi on yhä kesken.

– Ylitämme todennäköisesti kokonaismäärässä aiemman ennätyksen, sillä nyt tutkittavana olevat tapaukset eivät näy vielä näissä tilastoissa. Törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat siis kasvaneet merkittävästi, Arto Karnaranta kuvailee.

Törkeitä raiskauksia ilmoitettiin poliisille tammi-lokakuun välisenä aikana Oulun poliisilaitoksella 11. Viime vuonna niitä oli viisi, eli määrä on ainakin kaksinkertaistunut. Raiskaukset sen sijaan ovat vähentyneet. Niitä on ilmoitettu poliisille 46, kun koko viime vuonna niitä paljastui 73.

Törkeistä raiskauksista epäiltyjen joukossa on kaksi ulkomaalaistaustaista henkilöä. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäillyissä niinikään kahdella on ulkomaalaistausta.

Kaikkiaan erilaisia seksuaalirikoksia on ilmoitettu Oulun poliisilaitoksen alueella tammi-lokakuun välisenä aikana 67. Rikoksista epäiltyjen joukossa on 11 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Arto Karnarannan mukaan heidän osuutensa on pysynyt viime vuosien aikana suurin piirtein samalla tasolla.

Apulaispoliisipäällikkö toivoo, että ihmiset säilyttäisivät malttinsa kiivaissa some-keskusteluissakin eivätkä lietsoisi vihaa saati väkivaltaa kaikkia ulkomaalaistaustaisia kohtaan yksittäisten henkilöiden poikkeuksellisten tekojen vuoksi.

– Toivottavasti ihmiset pysyisivät rauhallisina ja antaisivat tässäkin tapauksessa viranomaisille työrauhan. Poliisi selvittää nämä teot ja saattaa tekijät lailliseen vastuuseen teoistaan. Seuraamukset tulevat poliisin kautta, eivät kansalaisoikeudenkäynnillä.

Muokkaus kello 13.30: Uutisen otsikkoa muokattu ja tarkennettu, että uhri on alakouluikäinen tyttö.

Muokattu kello 16:15: Lisätty Arto Karnarannan kommentit alkuun ja loppuun tilastotietoja ja kommentointia.

Muokattu kello 17.55 ja täsmennetty poliisilta saatuja uusia tietoja Tuiraan liittyvien rikosepäilyjen osalta.