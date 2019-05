Oululaisprofessori Heli Jantunen sai naisten innovaatiopalkinnon

Oulun yliopiston professori Heli Jantunen on saanut eduskunnan myöntämän naisille suunnatun innovaatiopalkinnon.

Jantunen on Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtaja.

Yksikössä keskitytään uuteen ict-alan elektroniikkaan, energiakeräämiseen, antureihin, suuritaajuisiin sovelluksiin ja painettuun elektroniikkaan.

Professori Heli Jantunen on ensimmäisenä maailmassa esittänyt mahdollisuutta kehittää hyvin matalassa lämpötilassa yhteissintrattavia sähkökeraameja. Sintrauksessa materiasta tuotetaan ilman sulatusta kiinteä kappale. Kappale tiivistyy ja siihen syntyy tietty koostumus.

Keraamisten komponenttien valmistuksen vaatima lämpötila on ollut tähän asti liian korkea elektroniikassa yleisesti käytetyille puolijohde- ja polymeerimateriaaleille, mikä on estänyt materiaalien yhdistämisen sovelluksiksi. Jantusen tutkimusryhmässä kehitetyllä menetelmällä keraamikomponenttien valmistuslämpötilat on onnistuttu laskemaan alle 500 asteen ja jopa huoneen lämpötilaan, mikä mahdollistaa keraamisten komponenttien suoran yhdistämisen lämpöherkkiin nykymateriaaleihin.

Eduskunnan myöntämä innovaatiopalkinto juhlistaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vuosipäivää 1. kesäkuuta. Palkinto on suuruudeltaan 110 000 euroa ja se päätettiin aikanaan myöntää vuosina 2017, 2018 ja 2019. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta.

Eduskunnan kansliatoimikunta on valinnut voittajan parhaiksi arvioitujen ehdokkaiden joukosta.