LähiTapiola lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopistolle – "Nuoret sukupolvet ovat tulevaisuuden rakentajia"

LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa 100 000 euroa 60-vuotiaan Oulun yliopiston juhlakeräykseen. Lahjoituksen avulla yhtiö haluaa tukea korkeakoulutusta ja osaamista toimialueellaan.

– Asiakkaidemme omistamana keskinäisenä ja paikallisena yhtiönä haluamme lahjoituksen avulla edistää erityisesti Pohjois-Suomen hyvinvointia, työllisyyttä sekä talouskasvua ja samalla koko Suomen kilpailukykyä. Nuoret sukupolvet ovat tulevaisuuden rakentajia. Toivomme, että lahjoituksemme käytetään erityisesti opiskelijoiden uraohjauksen ja hyvinvoinnin tukemiseen, toimitusjohtaja Veli Rajakangas sanoo.

Yhtiö korostaa, että Oulun yliopisto on sille tärkeä yhteistyökumppani osaamisen kehittämisen ja pohjoisen alueen elinvoimaisuuden näkökulmasta. Käytännössä asia näkyy muun muassa harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden kautta.

– LähiTapiolassa työskentelee lukuisia Oulun yliopistosta valmistuneita osaajia valtakunnallisesti, ja esimerkiksi meillä LähiTapiola Pohjoisessa on rekrytoitu useita opintoihin liittyvän harjoittelun kautta aloittaneita työntekijöitä. Lähes 200 henkeä työllistävänä yhtiönä tulevaisuuden työntekijöiden tarve on pysyvä, ja myös uusia yhteistyömalleja korkeakoulujen kanssa pohditaan jatkuvasti, henkilöstöpäällikkö Johanna Laitila sanoo.

Yliopistossa ollaan luonnollisesti tyytyväisiä lahjoituksesta.

– Arvostamme LähiTapiola Pohjoisen kumppanuutta, vastuullisuutta ja tukea korkeakoulutukselle ja nuorille, tulevaisuuden osaajille, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toteaa.

Oulun yliopiston juhlavuoden keräyksen tuotoilla tuetaan opiskelijoiden oppimista ja oppimisympäristöjä sekä nuoria ja lahjakkaita tutkijoita. For the Next Genaration -keräykseen voivat osallistua yhteisöt ja yksityishenkilöt.

LähiTapiola Pohjoinen on aiemmin tukenut lahjoituksilla Oulun yliopistoa vuonna 2015 sekä Oulun ammattikorkeakoulua ja Centria-ammattikorkeakoulua vuonna 2018.